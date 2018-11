Chelsea, Sarri deluso: "Difesa disastrosa, non c'è tempo per allenarci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta con il Tottenham che fa scivolare il Chelsea al quarto posto, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa sottolineando i problemi della squadra: "Sapevo bene dei molti problemi che abbiamo, ma oggi è chiaro a tutti. Spero a partire dai giocatori perché gliel'avevo detto nell'ultima settimana. Oggi 2-0 dopo 15 minuti, abbiamo giocato male tecnicamente e tatticamente, siamo rimasti sorpresi dal loro cambio di modulo, ma c'è molto da lavorare. Lo sapevo da prima, ma purtroppo non c'è tempo per lavorare perché si gioca ogni 3 giorni. Non c'è tempo per allenarci, dobbiamo solo prepararci per giocare. Bisogna fare qualcosa perché la fase difensiva è stata disastrosa, abbiamo pressato male con gli attaccanti ed il centrocampo non ha coperto, poi la linea di conseguenza è stata un disastro"