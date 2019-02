© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non vogliamo uccidere Kepa". Maurizio Sarri è chiaro. Arrivano ulteriori dichiarazioni dell'allenatore del Chelsea sul caso relativo al portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga (sarà multato di 220mila euro per aver rifiutato la sostituzione durante i supplementari della finale di Carabao Cup, ndr). "Ha fatto uno sbaglio, un grosso sbaglio. Se giocherà sarà una decisione per il gruppo, per tutto. Ci sono conseguenze dei gesti: se sarà quella di giocare, sarà pronto, altrimenti andrà in panchina. E' stata una situazione inusuale, era impossibile reagire immediatamente. Se adesso mi rispettano di più? Sì".