© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro l'Eintracht. No comment sul ricorso respinto relativo al blocco del mercato. Non ci sarà N'Golo Kanté, che ha bisogno di riposare per un paio di settimane per essere pronto per l'eventuale finale. Sulla partita: "Affrontiamo una squadra molto forte. È dura essere favoriti".