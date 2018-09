Chelsea, Sarri: "Felice dei miei giocatori, difficile colmare divario col City"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la quarta vittoria consecutiva conquistata contro il Bournemouth, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha detto: "Sono davvero molto contento dei miei giocatori. Per noi ora non è importante pensare alla quarta giornata, è importante pensare alla prossima partita. Gli avversari erano molto organizzati e hanno difeso molto bene, ma solitamente in questa partita devi essere paziente perché puoi vincere negli ultimi 20 minuti. Al momento stiamo andando molto bene, ma possiamo migliorare. Siamo all'inizio della stagione e il divario tra noi e Man City è stato di 30 punti nella scorsa stagione, è difficile colmare questa lacuna in una stagione".