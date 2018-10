Chelsea, Sarri: "Felice del rinnovo di Alonso, può essere il numero uno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa pre BATE Borisov per Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea. "Nonostante le vittorie, nessuna gara è facile. Il BATE è un avversario difficile, sono forti lontano da casa. Jorginho? Deve riposare, ha giocato 90 minuti con l'Italia e con lo United. Alonso e il nuovo contratto? Sono davvero felice, può essere il miglior terzino sinistro d'Europa se migliorerà a difendere. Hazard? Domani è fuori per problemi fisici, spero di recuperarlo per domenica. Contro il BATE, in ogni caso, faremo turnover".