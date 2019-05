Chelsea, Sarri: "Futuro al Chelsea? Per quanto mi riguarda sì"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, manager del Chelsea, ha commentato il pareggio contro l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport: "Penso di si, abbiamo fatto i primi 20 minuti sbagliando, la squadra dava la sensazione di gestire il risultato, ma noi non siamo questi. Dopo abbiamo iniziato a giocare e lo abbiamo fatto fino alla fine. La squadra che meritava di vincere eravamo noi. Vincere qui avrebbe dato più possibilità di arrivare in finale".

Bisogna cambiare strategia al ritorno?

"No, abbiamo aggredito la partita mentalmente senza subirla. Occorre grande attenzione, anche perché loro sono pericolosi in ripartenza".

Sogna una finale tutta londinese?

"Non lo so, sinceramente non mi interessa neanche. L'importante è andarci".

Ti aspettavi di arrivare così alla prima stagione?

"I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto difficoltà in un campionato difficile come la Premier. Abbiamo fatto una coppa di lega dopo aver eliminato Liverpool e Tottenham, questo sembra essere più un percorso da Champions. Sono contento dell'evoluzione che hanno avuto i ragazzi, sono contento per questa possibilità di arrivare in finale e nella Top4".

Rimarrai al Chelsea?

"Per quanto mi riguarda sì, a me questo campionato mi intriga molto. SI vive in un atmosfera bellissima. Il livello è competitivo, a me piace".