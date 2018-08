Chelsea, Sarri: "Gara molto difficile. Rigore? Non sono l'arbitro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il manager del Chelsea, Maurizio Sarri intervenuto a Sky Sports ha commentato la vittoria conquistata in casa del Newcastle: "La partita è stata molto difficile ed era impossibile trovare spazio, siamo stati bravi, meglio nella ripresa, ma è stato molto difficile. Sul rigore? Non so, ero lontano dal luogo del contatto e non sono l'arbitro, e non voglio neanche essere un arbitro. Hazard? Ha giocato molto bene, ma forse sarebbe stato meglio se avesse giocato solo per 75/80 minuti, ma Kovacic mi ha chiesto di essere sostituito, quindi non è stato possibile".