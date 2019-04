© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea vince il derby contro il West Ham per 2-0 e si porta momentaneamente al terzo posto in Premier League. Grande protagonista è stato Hazard, autore della doppietta decisiva e vero uomo simbolo del Chelsea sul quale ha messo gli occhi il Real Madrid che lo ha scelto per tornare grande. A fine partita anche Maurizio Sarri, tecnico dei Blues, ha detto la sua sulla vicenda: "Hazard ha fatto una partita fantastica: quando riesce a giocare siamo fortunati perché per noi diventa tutto più facile. Al Real Madrid per 100 milioni? Cifra troppo bassa, penso che sia molto difficile sostituirlo. Purtroppo non posso fare nulla per trattenerlo, se lui vuole fare una nuova esperienza non posso fare molto" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport UK.