Chelsea, Sarri: "Hazard c'è e gioca perché l'ho visto recuperato"

Maurizio Sarri, manager del Chelsea, si è così espresso a Sky Sport prima della semifinale di ritorno di Europa League contro l'Eintracht Francoforte: "Hazard c'è, l'ho visto recuperato e giocherà. Dobbiamo stare attenti, sono una buona squadra sia in attacco che in difesa. Voglio che la mia squadra controlli la partita o ci saranno dei problemi. Io per ora mi sento bene, vedremo poi a fine partita come starò".