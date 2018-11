Chelsea, Sarri: "Hazard domani giocherà. Morata a Londra per riposarsi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la gara di Europa League di domani contro il BATE Borisov: "Hazard convocato? Secondo il nostro staff medico non c'è alcun rischio, altrimenti non avrebbe viaggiato con noi in Bielorussia. Può giocare, magari non 90 minuti, ma ne ha bisogno dopo due settimane di stop. Morata? È rimasto a Cobham solo per riposare e per allenarsi perché ha giocato molto spesso nell'ultimo periodo. È normale per un calciatore giocare tre partite e poi rifiatare, altrimenti la nostra squadra avrebbe solo 13-14 elementi. Non ci sarà neanche Fabregas, che è rimasto a Londra per una sindrome influenzale". I Blues sono al momento primi in classifica nel Gruppo L con 9 lunghezze; 3 punti invece per PAOK, Videoton e BATE.