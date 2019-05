Chelsea, Sarri: "Hazard in panchina perché ha giocato troppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, manager del Chelsea, è intervenuto ai microfoni della UEFA prima del match contro l'Eintracht. Ecco come ha analizzato la scelta di escludere Hazard dal 1': "È in panchina per due motivi prima di tutto perché ha giocato dieci partite di fila, poi perché di solito può cambiare la partita dalla panchina. No, non ha nessun problema. Dopo tutte queste partite ha bisogna di riposare o comunque di entrare nella ripresa".