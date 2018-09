Chelsea, Sarri: "Hazard? Può fare di più. Avete visto solo il suo 70%"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato della sfida di domani contro il Liverpool. E su Hazard, autore di un gol capolavoro in Coppa di Lega: "È certamente uno dei milgiori giocatori e sono convinto che possa ancora migliorare. E se migliora durante gli allenamenti magari saremo in grado di vedere quello che può fare al 100%. Perché penso che finora abbiamo visto di lui solo il 70-80%".