© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea torna alla vittoria e rifila 5 reti all'Huddersfield. Doppietta per il Pipita Higuain, che ha messo a segno le sue prime reti con la maglia dei Blues: "Quando è arrivato non era al meglio della condizione fisica, ora sta migliorando", ha detto il manager del Chelsea Maurizio Sarri. "Sono molto contento della sua prestazione, non solo per i gol. È perfetto per giocare insieme ad Hazard, per noi è molto utile".