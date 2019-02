© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, al termine della sfida contro il Tottenham, ha commentato ai microfoni di Sky:

Sul mancato saluto a Pochettino: "Non l'ho visto, ma neanche lui ha salutato me. Passerò a salutarlo, così come ho fatto con Guardiola dove è stato montato un caso ma noi due negli spogliatoi ci siamo poi fermati a parlare per venti minuti".

Vittoria che farà dormire più serenamente?

"Ci vuole molto altro per non farmi dormire. Nel pomeriggio ad esempio ho dormito un paio d'ore. Ho parlato con la società, quello che leggo penso che non sia vero. Almeno loro mi dicono che non è vero. Bisogna fidarsi e dormire comunque".