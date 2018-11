Chelsea, Sarri: "I miei giocatori vincono anche senza organizzazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Crystal Palace. "Non penso ai record, dobbiamo vincere partite e raccogliere punti. Il record è conseguenza, ma il mio messaggio è che conta solo la prossima partita. In tutte le esperienze vissute finora ero in difficoltà dopo i primi due mesi. Pensavo potesse essere lo stesso qui, ma in realtà i miei giocatori riescono a vincere pur senza una organizzazione tattica molto buona".