Chelsea, Sarri risponde a Cahill con la standing ovation in campo

"È stato ingiusto, ci rende la vita difficile, è difficile rispettarlo". Le parole indirizzate da Gary Cahill al suo allenatore, Maurizio Sarri, avevano fatto scalpore in Inghiltterra. Parole al Telegraph, quelle del difensore del Chelsea, che hanno tra l'altro preceduto la standing ovation concessa dal tecnico italiano proprio al giocatore, nei minuti finali della vittoria col Watford. Un 3-0 che ha assegnato matematicamente il terzo posto Champions per il Blues.

Sarri ha mandato in campo Cahill al posto di David Luiz per regalare all’ex capitano del Chelsea qualche minuto e la standing ovation del suo pubblico all'ultima uscita ufficiale col club a Stamford Bridge. Il difensore, soltanto otto presenze in stagione, conosce infatti già il suo futuro: contratto in scadenza il 30 giugno e addio al club dopo sette stagioni.

"Durante la stagione è stato molto professionale, ha giocato solo cinque volte, ma Cahill era importante nel campo di allenamento e nello spogliatoio. Oggi è stata la sua ultima partita qui ed è stato importante vederlo in campo", ha dichiarato Sarri nel post partita.