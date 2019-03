© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Dinamo Kiev: "Il campo della Dinamo è un disastro, non è messo benissimo. Credo sia pericoloso giocarci in questo momento, i giocatori rischiano di infortunarsi. Purtroppo la situazione è questa, dobbiamo accettarla e dobbiamo giocare, non ci sono altre soluzioni. Non so cosa è successo, ho giocato qui due anni è ed il campo era meraviglioso. Non capisco perché la UEFA non abbia dato più attenzione a questo aspetto".