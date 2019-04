Chelsea, Sarri: "In Europa non sarà facile: lo Slavia ha dati fisici mai visti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sfida persa 2-0 in casa del Liverpool, Maurizio Sarri, manager del Chelsea, ha così parlato a Sky Sport: "Se manteniamo una mentalità di questo livello possiamo giocarcela fino alla fine. In Europa tutti pensavano avessimo avuto un sorteggio semplice e invece non è così. Non avevo mai visto dati fisici come quelli dello Slavia, ti portano a fare partite dispendiose e qualcosa può esserci anche mancato, ma l'Europa League è questa".