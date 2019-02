© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, commenta il successo contro il Tottenham: "Vittoria importante perché ci dà la possibilità di coinvolgere anche loro nella lotta Champions. È stato un mese difficile ma è anche vero che abbiamo avuto un calendario difficilissimo. Da due-tre partite stiamo risalendo, abbiamo ritrovato solidità difensiva e questo è un bel passo in avanti".

Sull'esclusione di Kepa: "Ha commesso un errore, ma è stato un fraintendimento totale. Ad ogni modo il suo comportamento non andava bene, ha preso una multa ed è stato lasciato fuori per questa partita, ma non dobbiamo ammazzarlo. Ha sbagliato, ha pagato, è finita. Se rientrerà ella prossima partita? Può darsi, dato che abbiamo Caballero che è un portiere estremamente affidabile".