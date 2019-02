© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea riporta attraverso il proprio sito ufficiale le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo il caso Kepa: "Abbiamo parlato dell'incidente. È stata una buona conversazione, c'è stata un'incomprensione ma si è reso conto di aver commesso un grande errore per il modo in cui ha reagito. Si è scusato con me, con i suoi compagni di squadra, col club. Sta al club decidere se punirlo in accordo con le regole societarie, ma per quello che mi riguarda la questione è chiusa".