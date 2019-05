Chelsea, Sarri: "La rabbia di ieri? Telecamere presenti all'allenamento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della finale contro l'Arsenal spiegando i motivi del suo gesto rabbioso (ha lanciato via il cappello uscendo dal campo) nel corso dell'allenamento della vigilia: "Credo che ieri non fossi in grado di capire. Se i miei giocatori sono aggressivi in allenamento è positivo. Io era arrabbiato perché volevo provare delle soluzioni da calcio da fermo ma dopo 50 minuti di allenamento c'erano ancora le telecamere, io allora ero molto dispiaciuto ed arrabbiato per quello".