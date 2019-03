© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la rimonta conquistata contro il Cardiff, il tecnico del CHelsea Maurizio Sarri ha detto: "I tifosi hanno chiesto il mio esonero? Probabilmente erano infelici per il risultato, posso capire, posso capire molto bene, mi sto abituando. Dopo la partita contro l'Everton, eravamo un po 'nervosi, non abbiamo giocato bene nel primo tempo e abbiamo subito un gol stupido. Alla fine, abbiamo meritato di vincere, non so se il gol fosse in fuorigioco, devo vedere la situazione e l'azione, non lo so, forse, a volte possiamo essere fortunati".