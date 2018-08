Chelsea, Sarri: "Mai visto Benitez difendersi così, difficile giocare qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria per 2-1 conquistata in extremis in casa del Newcastle, Maurizio Sarri ha commentato la gara lanciando una frecciatina al tecnico dei Magpies Rafa Benitez: "Non ho mai visto una partita di una squadra di Rafa Benitez che si difendeva con cinque difensori, penso che sia molto difficile giocare qui per ogni squadra, non solo per noi. Siamo stati un po' sfortunati quando hanno segnato l'1-1".