Chelsea, Sarri: "Male col Tottenham. Domani voglio una reazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pensate ko in Premier League contro il Tottenham per il Chelsea arriva il momento di cercare il rilancio. Per farlo la formazione di Maurizio Sarri potrà sfruttare il match contro il PAOK Salonicco in Europa League, Un gara comunque ininfluente ai fini della qualificazione dato che i Blues sono già ai sedicesimi di finale. "Contro gli Spurs abbiamo giocato molto male, senza alcun tipo di determinazione - ha spiegato Sarri ai giornalisti -, ma perdere una gara dopo 110 giorni non cancella il buon lavoro fatto dalla squadra. Dobbiamo però capire perché contro il Tottenham abbiamo fornito una prestazione del genere. In questo senso la gara di domani è importante per valutare la reazione della squadra, la stessa reazione che voglio vedere nel prossimo match di Premier League. La formazione? Credo che ci saranno molti cambiamenti perché a dicembre ci attendono dieci gare e abbiamo bisogno di variare un po' la squadra, indipendentemente dal risultato. Nel girone di Europa League avevamo due obiettivi: qualificarci e passare per primi. Il primo di questi lo abbiamo raggiunto, mentre per il secondo ci basterà un punto. Non possiamo, però, pensare di giocare per il pareggio perché se lo faremo sarà molto facile perdere. Quindi anche domani l'obiettivo sarà vincere".