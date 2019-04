Chelsea, Sarri: "Non sarà facile contro lo Slavia Praga"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga: "Dobbiamo rimanere concentrati, sarà un match pericoloso. Hanno segnato sei reti contro il Siviglia, dobbiamo restare compatti e difendere bene. Dobbiamo stare attenti soprattutto sui cross, visto che loro attaccano sempre con 5-6 giocatori. Non sarà facile per noi. Hazard dal primo minuto? Non lo so. Ieri si è allenato in palestra, questa mattina era un po' stanco. Prenderò una decisione domani mattina dopo la rifinitura. Lo Slavia ha giocato di sabato, noi lunedì: non so perché. Domani cambierà cinque o sei giocatori rispetto all'ultima partita".