Chelsea, Sarri: "Obiettivo raggiunto, ora vogliamo vincere il girone"

Maurizio Sarri, manager del Chelsea, è intervenuto ai microfoni della UEFA al termine del match vinto contro il BATE. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport:

Cosa ha detto ai suoi ragazzi nell'intervallo?

"All'intervallo ho parlato del primo tempo, non mi è piaciuto come abbiamo mosso la palla. Lo abbiamo fatto soltanto in orizzontale, così è più facile difendere. Dovevamo farla girare più velocemente anche in verticale. Non è stato molto facile, il campo non era al massimo delle condizioni. La palla non girava alla perfezione. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio".

Kepa ha giocato una grandissima partita.

"Kepa è un ottimo portiere, ma soprattutto è molto giovane. Tra qualche anno può diventare tra i più forti al mondo".

Giroud è tornato a segnare.

"Sono molto contento per lui. Per noi è molto importante, ci aiuta molto. Per un attaccante è fondamentale fare gol".

Questo è il suo primo traguardo con il Chelsea.

"Sì, era il nostro obiettivo principale. Adesso vogliamo vincere il gruppo, poi riparleremo ancora di questa competizione a febbraio".