L'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ha presentato così a Sky Sports la gara di campionato di questo pomeriggio contro l'Huddersfield (fischio d'inizio ore 16): "Oggi dobbiamo giocare la terza partita in sei giorni, qualcosa dovremo cambiare per forza. Soltanto un calciatore giocherà 90 minuti per tre partite di seguito. Cosa serve? Voglio vedere un carattere molto forte da parte della squadra e, soprattutto, mi piacerebbe vedere finalmente espresso il mio calcio". I Blues sono reduci dalla brutta sconfitta per 4-0 sul campo del Bournemouth.