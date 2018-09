Chelsea, Sarri: "Paok buona squadra, dovremo giocare un bel calcio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di domani in Europa League contro il Paok. E ha detto: "David Luiz è rimasto a Cobham perchè credo sia meglio per lui un po' di riposo. Kovacic ha un piccolo infortunio ed è a riposo. Hazard è un po' stanco dopo gli impegni in nazionale. Loftus-Cheek? E' un ottimo calciatore ma ora, in questa prima parte, è necessario giocare con un certo tipo di squadra. Cambierò quattro o cinque giocatori. Ci sarà prima o poi una chance per i vari calciatori ma non per 25 o 28. Odoi? Anche lui, come Loftus, è il futuro ma non so se domani sia il momento giusto". Poi sul Paok: "Spero di sapere tutto sul nostro avversario. Ho visto varie partite. Domani sarà difficile, non tanto per l'atmosfera, quanto perché il Paok è una buona squadra. Dovremo fare una bella gara per vincere. Il clima che troveremo allo stadio? I miei giocatori sono professionisti e devono essere capaci di giocare in qualunque situazione. Ripeto, sono preoccupato degli avversari, sono una buona squadra. Dovremo fare un buon calcio".