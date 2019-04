© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pochi minuti e avrà inizio il match tra Chelsea e Slavia Praga, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gli uomini di Sarri hanno vinto per 1-0 all'andata, ma l'ex tecnico del Napoli non si fida mettendo in guardia i suoi: "Molto importante sarà l'approccio mentale, sarà una partita difficile, Non dimentichiamo l'andata, dobbiamo approcciare bene questo match e non come abbiamo fatto con il Liverpool" sono state le sue parole a Sky.