Chelsea, Sarri: "Per me una stagione positiva. Ora la finale di Baku"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri ha parlato anche del momento del suo Chelsea reduce dalla qualificazione alla finale di Europa League: "In Inghilterra è davvero tosta. Guarda il livello del campionato: c’è il top. È il migliore in Europa e quindi nel mondo. Noi siamo stati bravi a non perderci per strada tre mesi fa, quando scivolammo in classifica e ci bastonarono con le critiche. Il gruppo però ha reagito bene. I calciatori non hanno mai mollato. Per me è stata una stagione positiva. Siamo tornati in Champions. Siamo andati in finale di Coppa di Lega e l’abbiamo persa con quella che considero la migliore squadra d’Europa, il Manchester City. Ora siamo in finale di Europa League".