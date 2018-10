Chelsea, Sarri: "Possiamo fare ancora meglio, felice per Barkley"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, riportate da Sky Sport dopo la vittoria in Premier League sul campo del Southampton. "Grande partita, ma possiamo ancora fare meglio. Dobbiamo migliorare in fase difensiva, nel secondo tempo loro hanno avuto 2-3 occasioni. Barkley ha segnato e sono felice per lui, ogni settimana si migliora e fa bene, partita dopo partita. Lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e City. Abbiamo giocato una grande gara, sono felice per i tifosi, penso che il loro apporto sia stato ottimo".