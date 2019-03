Chelsea, Sarri: "Possiamo vincere l'Europa League"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo nel derby contro il Fulham per il Chelsea di Maurizio Sarri arriva il momento di rituffarsi nell'Europa League. Domani a Stamford Bridge arriva la Dinamo Kiev e il tecnico toscano ha così analizzato le insidie del match in conferenza stampa: "Come sta la squadra? Arriviamo a questa partita dopo un periodo molto intenso, con molte partite importanti. Al momento però non ci sono elementi con problematiche particolari e questo è un fattore importante. Cambi nella formazione titolare? Prima parlavo della stanchezza di alcuni elementi. E' uno dei fattori che prenderà in considerazione, ovviamente anche alla stanchezza mentale di alcuni ragazzi. Cercheremo di ruotare i calciatori come fatto finora. Obiettivo Europa League? E' uno dei traguardi che abbiamo fin dall'inizio della stagione assieme al ritorno in Champions League. Personalmente credo che siano entrambi raggiungibili. La Dinamo Kiev? Sono una squadra molto giovane, con esterni veloci molto pericolosi in fase di contropiede. Per passare il turno serviranno due ottime prestazioni. Hudson-Odoi titolare? Non so, ancora non è deciso ma è uno dei giocatori che sto valutando. C'è molta pressione sui giovani come lui, ma il suo obiettivo primario è la crescita".