Chelsea, Sarri: "Primo anno difficile per tutti, ma stiamo costruendo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri ha analizzato il pari del Chelsea sul campo del Manchester United ai microfoni di Sky Sport: "Dipende tutto da noi, abbiamo due partite, se riusciamo a vincerle siamo dentro e andare in Champions in un campionato così difficile è tanta roba. Alla fine rimane un pizzico di rammarico, l'occasione più clamorosa della ripresa è stata nostra, nel finale di partita. All'inizio abbiamo un po' sofferto perché non avevamo le giuste distanze tra i reparti, loro sono bravissimi nell'attacco della profondità. Venire a giocare qua non è semplice per nessuno. Vediamo domani le condizioni di Rudiger e di Willian, credo che la situazione più seria sia quella di Antonio. Abbiamo Christensen che è pronto per fortuna, quella di oggi è stata la cinquantottesima partita ufficiale della stagione, iniziamo ad avere bisogno di rotazioni. La stagione del Chelsea è notevole, se riuscissimo ad entrare tra le prime quattro sarebbe importantissimo, abbiamo fatto una finale di coppa e siamo in semifinale di Europa League, rimangono da agguantare due obiettivi ma essere in questa situazione significa che i ragazzi qualcosa di buono hanno fatto. Il primo anno in Inghilterra è difficile per tutti, allenatori più affermati di me hanno avuto difficoltà anche maggiori. La sensazione è che stiamo costruendo qualcosa, vedendo anche come i ragazzi hanno lottato in questa partita".