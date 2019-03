© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev. "Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato dopo cinque minuti il primo gol e ci ha messo al sicuro. Era difficile per la Dinamo, abbiamo giocato in modo meraviglioso nel primo tempo gestendo nella ripresa. E' la mia ventesima partita di Europa League e ne ho vinte sedici, puoi vincere ma non basta per arrivare in fondo. Loftus-Cheek sta migliorando, ha potuto allenarsi bene dopo i problemi alla schiena. Sono molto contento, ha un potenziale molto alto e sta migliorando. Può diventare uno dei migliori centrocampisti d'Europa. L'Europa League è una competizione molto difficile, noi dobbiamo lottare per fare arrivare tra le prime quattro".