© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, manager del Chelsea, è intervenuto al termine della sconfitta contro l'Everton. Ecco le sue parole riportate dall'account Twitter del club: "Nel primo tempo abbiamo espresso la nostra migliore performance della stagione. Nella ripresa abbiamo iniziato male, è difficile spiegare questo cambio di atteggiamento. Higuain? Deve migliorare. Oggi ha giocato 65' minuti per via dell'influenza. Il quarto posto? Non è impossibile, ma dobbiamo migliorare".