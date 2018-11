© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato anche della trattativa per il rinnovo di Eden Hazard: "Non so quale sia l'evoluzione della trattativa per il suo prolungamento. Ma credo che possiamo trovare la quadratura. Se sono ottimista? Lo spero, lo spero".