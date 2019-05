Chelsea, Sarri: "Rudiger out almeno 3 mesi. Buone sensazioni in Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Europa League con l'Eintracht Francoforte, ha parlato così: "Ho provato Azpilicueta al centro della difesa perché Cahill ha un problema al tendine d'Achille e non ci sarà. Spero di recuperarlo nel giro di una settimana. Anche Rudiger è ai box per un problema al menisco, ne avrà almeno per altri tre mesi. È molto deluso, ma è un ragazzo forte e sono convinto che tornerà ancora meglio di prima".

Su Willian: "Lui è ok. Ha ricevuto solo un colpo e questa mattina si è allenato. Non abbiamo nessun altro infortunato, eccetto Hudson-Odoi chiaramente".

Sull'Europa League: "Col Napoli ho giocato otto gare di Europa League e ne ho persa solo una. Ho buone sensazioni per questa competizione. Vogliamo poi arrivare tra le prime quattro in Premier, conquistando la Champions, ma è molto difficile".

Su Christensen: "Ha giocato circa 25 partite e lo ha fatto molto bene, sono sicuro che sia pronto per disputare qualsiasi gara".

Sull'Eintracht Francoforte: "Rispetto l'Eintracht. Ha affrontato e battuto delle big, con la sua squadra dinamica e intensa. Ha caratteristiche simili allo Slavia Praga, ma molta più qualità. Non sarà facile qualificarci per la finale".