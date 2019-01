© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Bournemouth, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato anche di Gonzalo Higuain e della sua decisione di lasciare a Willian la battuta del rigore contro lo Sheffield: "Sono rimasto un po' sorpreso, perché lui giustamente vuole sempre segnare in ogni partita, ma l'ho apprezzato comunque perché ha dato la palla a Willian. E' stata una bellissima partenza. Significa che è disponibile per i suoi compagni di squadra per tutto. L'ho apprezzato molto".