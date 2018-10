Chelsea, Sarri su Mou: "E' uno dei migliori, tutti dovrebbero rispettarlo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Manchester United, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato anche del collega José Mourinho: "Le critiche rivolte a Mourinho? Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tutto. Quindi penso che tutti debbano rispettarlo. E' un grande allenatore, uno dei migliori al mondo. Le tensioni tra lui e Conte? Non so quali problemi ci fossero, sul campo ci può essere un po' di nervosismo, in quel momento si può dire qualsiasi cosa. Penso che Conte rispetti Mourinho e viceversa".