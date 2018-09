© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro il Cardiff, aprendo anche al ritorno in maglia Blues dello storico capitano 37enne John Terry (che nel 2017 ha lasciato il club per giocare nell’Aston Villa): "Nella sua casa sarà sempre il benvenuto. L'ultima volta che ho parlato con lui mi ha detto che vuole giocare per un'altra stagione. Sicuramente sarebbe un punto di riferimento per me, per tutti qui. Dipende da lui, vuole giocare per un'altra stagione, penso sia giusto, ho cercato di aiutarlo e sono molto, molto felice".