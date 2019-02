© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, parla dell'esclusione di Kepa per la sfida di questa sera contro il Tottenham: "È una scelta, un messaggio per il mio gruppo. Cosa voglio dire con questa esclusione? Che siamo un gruppo e non 25 giocatori. È una mia scelta. Caballero ha ottima esperienza, è un grande portiere. Non siamo preoccupati".