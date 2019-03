© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri blocca Callum Hudson-Odoi. Almeno a parole. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico del Chelsea ha parlato del giovane esterno offensivo, cercato dalle big di tutta Europa: "Non so dirvi se firmerà o no un nuovo contratto. Ma penso che in ogni caso rimarrà qui".