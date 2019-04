© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prove di rinnovo per Oliver Giroud. L'attaccante francese del Chelsea è in scadenza con i Blues, ma il manager del Chelsea Maurizio Sarri vorrebbe trattenere l'esperta punta a Stamford Bridge. Il Chelsea potrebbe quindi far valere l'opzione per estendere il contratto di altri 12 mesi. Lo riporta lo Star on Sunday.