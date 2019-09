Ormai da qualche giorno stiamo scrivendo che con ogni probabilità, o almeno queste sono le sensazioni che filtrano, il Chelsea potrà tornare a far mercato nel prossimo gennaio. Tra i nomi messi nella lista dei Blues, si apprende da Soccer Link, c'è quello di Jose Gaya, terzino sinistro del Valencia sul cui contratto è peraltro presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. In teoria sarebbe un nome più per la prossima estate, ma permangono possibilità che la società di Londra anticipi la mossa già nel corso della finestra invernale.