Chelsea, sir Jim Ratcliffe non demorde: vuole acquistare il club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'uomo più ricco della Gran Bretagna, Sir Jim Ratcliffe, ha ribadito di essere ancora in trattativa per l'acquisto del Chelsea. Un anno fa è stata rifiutata una offerta di circa 2 miliardi di sterline. Il mese scorso era invece emergo un interesse per il Nizza ma, come riporta il Times, il vero obiettivo del magnate resta il club di Londra. Il suo patrimonio è stimato in 21 miliardi di sterline.