Chelsea-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: Sarri rinuncia a Jorginho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chelsea e Slavia Praga ripartono dall'1-0 ottenuto dai londinesi in Repubblica Ceca all'andata. Sarri preferisce Emerson ad Alonso per il ruolo di terzino sinistro, con Pedro e non Willian in attacco. Out Jorginho: in regia ci sarà Kovacic.

Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Kanté, Kovacic, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard. Allenatore: Maurizio Sarri.

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Kudela, Ngadeu-Ngadjui, Boril; Kral, Soucek; Sevcik, Traoré, Zmrhal; Masopust. Allenatore: Jindřich Trpišovský.