Chelsea, smentite le voci su Zouma: il calciatore non è in vendita

Kurt Zouma non è in vendita. Il Chelsea ha smentito le voci sul possibile trasferimento del calciatore francese, lo scorso anno in prestito all'Everton. Stando alle prime indiscrezioni, il calciatore aveva richiesto la cessione: i londinesi hanno smentito il tutto, attualmente il difensore rimarrà a Londra. A riportarlo Sky Sports UK.