Chelsea, sogno Zidane: tre condizioni per l'arrivo del tecnico francese

© foto di Imago/Image Sport

La permanenza di Eden Hazard è un fattore fondamentale per convincere Zinedine Zidane ad accettare la panchina del Chelsea. Come riporta il Sun, infatti, il tecnico francese avrebbe dato la sua disponibilità a rimpiazzare Maurizio Sarri (già in bilico dopo l'umiliazione dell'Etihad) solamente a patto di tre condizioni: un budget di 230 milioni di euro, un ruolo di primo piano sul mercato e il rinnovo del fantasista belga, suo pupillo fin dai tempi del Real Madrid.