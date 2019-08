© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Rudiger e Michy Batshuayi rinforzano l'Under 23 del Chelsea per la sfida al Liverpool di stasera: i Blues danno quindi minuti ai due giocatori, per motivi diversi con poco spazio in questo inizio di stagione della squadra di Lampard. Il primo deve recuperare dall'infortunio che gli ha impedito di scendere in campo fino ad ora, il secondo è invece fuori dai piani del tecnico e sul mercato.