Chelsea, spesa extra per il nuovo Stamford Bridge: 20mln ai vicini

Curiosa la notizia in arrivo dall'Inghilterra, legata al Chelsea e allo stadio Stamford Bridge. La famiglia Crosthwaite, proprietaria di un palazzo nei pressi dell'impianto londinese, aveva contestato i lavori di ampliamento fino a raggiungere un accordo col club di Roman Abramovich. I proprietari avevano emesso un’ingiunzione attraverso la quale sostenevano che l’espansione di Stamford Bridge a 60.000 posti avrebbe oscurato il palazzo, bloccando l’ingresso della luce naturale nell’appartamento per circa due ore al giorno. Dopo mesi di battaglie legali, la famiglia Crosthwaite e Abramovich hanno trovato un'intesa sulla base economica di 20 milioni di sterline. Il patron russo, inizialmente, aveva offerto appena un milione di sterline. Adesso, per procedere con i lavori che inizieranno nel 2019, ha deciso di accontentare i suoi vicini. Il nuovo Stamford Bridge, intanto, sarà pronto per la stagione 2020-21.